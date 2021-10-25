NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabısına servet ödendi!
NBA efsanesi ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın spor ayakkabısı rekor bedelle satıldı. Dünyaca ünlü oyuncunun kariyerinin başlangıç yıllarında giydiği bir spor ayakkabısı, 1.47 milyon Dolar'a alıcı buldu.
Dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında bir maçta giydiği spor ayakkabısı, yaklaşık 1 buçuk milyon dolarlık rekor bedelle satıldı.
Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Jordan'ın kariyerinin çaylak yılı 1984'te giydiği "Nike Air Ships" modelindeki spor ayakkabıların, Las Vegas'ta düzenlenen açık artırmada 1,472 milyon dolara alıcı bulduğu belirtildi.
Açıklamada, müzayede evlerinde bir spor ayakkabı için verilen en yüksek bedel rekorunun kırıldığı da vurgulandı. 58 yaşındaki eski basketbolcu, söz konusu ayakkabıları, kariyerine başladığı Chicago Bulls formasıyla 5. maçında giymişti.
ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği ayakkabılar ise nisan ayında 1,8 milyon dolara alıcı bulmuştu.
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