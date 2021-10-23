23 Ekim 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Frutti Extra Bursaspor 84-73 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Bursa’da kayıp!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sarı lacivertliler, zorlu rakibine 84-73 kaybetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 84-73 yendi.

Maça iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor 5'inci dakikada 12-2 öne geçti. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Frutti Extra Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic, bir pozisyon sonrasında hakeme yaptığı itirazlarını sürdürünce diskalifiye edildi. Ev sahibi takımın başantrenörü diskalifiyesinden sonra oyunda etkili olan Fenerbahçe Beko 18-21 öne geçti. Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodun son pozisyonunda Ömer Al'ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor, 17-0'lık seri yakaladı. Karşılaşmanın 17'nci dakikasında yeşil-beyazlı ekip farkı 14 sayıya (40-26) çıkardı. Periyot boyunca iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, ilk yarıyı 44-36 önde tamamladı.

Soyunma odasından etkili bir oyunla dönen Fenerbahçe Beko, aradaki farkı kapattı ve maçın 24'üncü dakikasında 49-50 öne geçti. Taraftarın desteğini arkasına alan ev sahibi takım, savunmadaki başarısını hücuma da yansıttı ve üçüncü çeyreği 62-52 önde tamamladı.
Final periyodunda da oyun temposundan kopmayan Frutti Extra Bursaspor sahadan 84-73 galip ayrıldı.

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