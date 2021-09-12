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BASKETBOL

Şehmus Hazer Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu! | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş’tan F.Bahçe’ye transfer!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Beşiktaş Icrypex Basektbol Takımı sporcularından Şehmus Hazer’in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri...

Beşiktaş Icrypex Basektbol Takımı sporcularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şehmus Hazer'in Transferi Hakkında Açıklama

Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Şehmus Hazer'e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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