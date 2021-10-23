Anadolu Efes 85-92 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i konuk etti. Sarı kırmızılılar, 16 sayı geri düştüğü maçta Anadolu Efes'i 92-85 ile geçti. İşte ayrınıtlar... | Son dakika spor haberleri

Ligde bu sezon evinde oynadığı iki maçı da kaybeden Galatasaray Nef, deplasmanda kazanmaya devam ediyor.

5. hafta maçında Anadolu Efes'e konuk olan sarı-kırmızılılar, sahadan 92-85 galip ayrıldı.

Efes'te Ergin Ataman'ın ekibi ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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