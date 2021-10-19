19 Ekim 2021, Salı

BASKETBOL

Darüşşafaka'nın iki maçı ertelendi!

Darüşşafaka’nın iki maçı ertelendi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Darüşşafaka'nın yarın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, 24 Ekim Pazar günü ise ING Basketbol Süper Ligi'nde yapacağı müsabakalar, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlıların yarın Volkswagen Arena'da İsrail ekibi Hapoel U-NET ve 24 Ekim Pazar günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol'la oynayacağı maçların, takım ile teknik kadrodaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Hapoel U-NET karşılaşması için bilet alan taraftarların haklarının müsabakanın oynanacağı tarihte geçerli olacağı aktarıldı.

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