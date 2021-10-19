19 Ekim 2021, Salı

BASKETBOL

Galatasaray ve Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarını oynayacak

Galatasaray ve Fenerbahçe 3. hafta maçlarına çıkıyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 20 Ekim Perşembe günü 3. hafta müsabakalarını oynayacak.

Organizasyonda B Grubu'nda yer alan iki ekipten Galatasaray, Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını ağırlayacak.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, grupta oynadığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Safiport ise İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.

Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

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