Galatasaray ve Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarını oynayacak

Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 20 Ekim Perşembe günü 3. hafta müsabakalarını oynayacak.

Organizasyonda B Grubu'nda yer alan iki ekipten Galatasaray, Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını ağırlayacak.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, grupta oynadığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Safiport ise İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.

Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

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