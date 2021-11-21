Anadolu Efes 84-76 Darüşşafaka (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 84-76 yendi. Efes bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 3. kez mağlup oldu. | Son dakika spor haberleri
ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 84-76 yendi.
Anadolu Efes bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 3. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Yiğit Gönültaş
Anadolu Efes: Micic 26, Tolga Geçim, Beaubois 22, Moerman 8, Pleiss 17, Erten Gazi 6, Larkin 3, Buğrahan Tuncer, Dunston 2, Yiğitcan Saybir
Darüşşafaka: Olaseni 8, Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Pineiro 10, Boothe 5, Cullough 10, Troy Selim Şav 3, Sinan Güler 7, Ragıp Berke Atar 9, Can Maxim Mutaf, Görkem Doğan
1. Periyot: 20-31
Devre: 40-53
3. Periyot: 68-61
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