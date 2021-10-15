15 Ekim 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Ergin Ataman'ın öğrencileri daha önce oynadığı ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. İşte Anadolu Efes'in geriden kalan 3 karşılaşmada aldığı sonuçlar...
Real Madrid 82-69 Anadolu Efes
Anadolu Efes 96-100 CSKA Moskova
ASVEL 75-73 Anadolu Efes
Olimpia Milano 75-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. İtalya temsilcisi Olimpia Milano sahasında temsilcimiz Anadolu Efes'i 75-71 mağlup etti.
Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Euroleague'de 4. hafta maçında İtalya ekibi Olimpia Milano'ya 75-71 mağlup olarak oynadığı 4. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Ergin Ataman'ın öğrencileri daha önce oynadığı ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. İşte Anadolu Efes'in geriden kalan 3 karşılaşmada aldığı sonuçlar...
Real Madrid 82-69 Anadolu Efes
Anadolu Efes 96-100 CSKA Moskova
ASVEL 75-73 Anadolu Efes
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...