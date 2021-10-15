15 Ekim 2021, Cuma

BASKETBOL

Olimpia Milano 75-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes galibiyeti unuttu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 Giriş Tarihi: 15.10.2021

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. İtalya temsilcisi Olimpia Milano sahasında temsilcimiz Anadolu Efes'i 75-71 mağlup etti.

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Euroleague'de 4. hafta maçında İtalya ekibi Olimpia Milano'ya 75-71 mağlup olarak oynadığı 4. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri daha önce oynadığı ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. İşte Anadolu Efes'in geriden kalan 3 karşılaşmada aldığı sonuçlar...

Real Madrid 82-69 Anadolu Efes

Anadolu Efes 96-100 CSKA Moskova

ASVEL 75-73 Anadolu Efes
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