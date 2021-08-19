20 Ağustos 2021, Cuma
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Galatasaray'a geçmişten çok farklı karakterde bir oyuncu olarak geldiğini ve tecrübesiyle takıma katkıda bulunacağını söyleyen ABD'li guard şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce Türkiye'ye geldiğimde çok farklı bir oyuncuydum ve gençtim. Şimdi daha farklı bir oyuncuyum. Hayata bakış açımın bile farklı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden daha çabuk adapte olabileceğimi düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."
"GALATASARAY'A KATACAĞIM İLK ŞEY TECRÜBEM OLACAK"
"Şampiyonluklar kazanma konusunda çok tecrübeli bir oyuncuyum. Dolayısıyla Galatasaray'a katacağım ilk şey tecrübem olacaktır. Kariyerimde şampiyonluklar yaşadım; ancak bununla yetinmiyorum. Hedefim Galatasaray'da da bunu yaşamak. En önemlisi öncelikle takım kimyasını yakalamak. Bunu yakaladıktan sonra emeğimiz ve deneyimimizle başarılar için mücadele etmeye başlayacağız. Şampiyonluk için mücadele edeceğimize inanıyorum."
"Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Bir an önce onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu bir süreç. Önce takım olarak bir araya gelmemiz ve birbirimizi tanımamız gerekiyor. Sabırlı olmamız lazım. O zaman ben ve takımımız neler yapabileceğini gösterecek."
Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın yeni transferi Dee Bost: Şampiyonluk yaşamaya geldim
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Dee Bost açıklamalarda bulundu. ABD'li oyun kurucu, "Şampiyonluklar kazanma konusunda çok tecrübeli bir oyuncuyum. Dolayısıyla Galatasaray'a katacağım ilk şey tecrübem olacaktır. Kariyerimde şampiyonluklar yaşadım; ancak bununla yetinmiyorum. Hedefim Galatasaray'da da bunu yaşamak. En önemlisi öncelikle takım kimyasını yakalamak. Bunu yakaladıktan sonra emeğimiz ve deneyimimizle başarılar için mücadele etmeye başlayacağız. Şampiyonluk için mücadele edeceğimize inanıyorum" dedi. | Son dakika spor haberleri
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Dee Bost, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a geçmişten çok farklı karakterde bir oyuncu olarak geldiğini ve tecrübesiyle takıma katkıda bulunacağını söyleyen ABD'li guard şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce Türkiye'ye geldiğimde çok farklı bir oyuncuydum ve gençtim. Şimdi daha farklı bir oyuncuyum. Hayata bakış açımın bile farklı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden daha çabuk adapte olabileceğimi düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."
"GALATASARAY'A KATACAĞIM İLK ŞEY TECRÜBEM OLACAK"
"Şampiyonluklar kazanma konusunda çok tecrübeli bir oyuncuyum. Dolayısıyla Galatasaray'a katacağım ilk şey tecrübem olacaktır. Kariyerimde şampiyonluklar yaşadım; ancak bununla yetinmiyorum. Hedefim Galatasaray'da da bunu yaşamak. En önemlisi öncelikle takım kimyasını yakalamak. Bunu yakaladıktan sonra emeğimiz ve deneyimimizle başarılar için mücadele etmeye başlayacağız. Şampiyonluk için mücadele edeceğimize inanıyorum."
"Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Bir an önce onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu bir süreç. Önce takım olarak bir araya gelmemiz ve birbirimizi tanımamız gerekiyor. Sabırlı olmamız lazım. O zaman ben ve takımımız neler yapabileceğini gösterecek."
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