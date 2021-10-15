15 Ekim 2021, Cuma
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Nika Syktyvkar 74 - 76 OGM Ormanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ilk maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 yendi.
F Grubu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 24-12 önde kapatan OGM Ormanspor, soyunma odasına da 38-27 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı koruyan ve son periyoda 64-50 önde giren konuk ekip, salondan 76-74 galip ayrıldı.
OGM Ormansporlu Danielle Marie Robinson, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
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