Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Avrupa Ligi
THY Euroleague'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Unics Kazan'ı sahasında konuk edecek. 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Rusya temsilcisi Unics Kazan ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
FENERBAHÇE BEKO - UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı 14 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma heyecanla bekleniyor. Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona bir galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı.
UNICS Kazan da sarı-lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını bir galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı.
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