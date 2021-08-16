Son dakika spor haberi: Alperen Şengün'ün etkili performansı Houston Rockets'ta yetmedi!
NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Şengün, Orlando Magic'e karşı etkili bir oyun ortaya koydu. Milli basketbolcu, 24 dakikada, 13 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 3 blok kaydetti. Alperen'in bu performansı Rockets'a yetmed, ve Magic sahadan 89-76 galip ayrıldı. | Son dakika spor haberleri
NBA Yaz Ligi'nde geçtiğimiz gece forma giyen Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Şengün, Orlando Magic'e karşı etkili bir performans gösterdi.
24 dakika sahada kalan ve 13 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 3 blok kaydederek güzel bir efor ortaya koyan Alperen'in bu performansına karşın Rockets, 76-89 mağlup oldu.
Rockets'ta Josh Christopher 22 sayı ile Houston'ın en skorer ismiydi. Anthony Lamb ise 17 sayıyla katkı sağladı.
Orlando'da Yante Maten 18 sayı ve 9 ribaund ile takımın en etkili oyuncusu olurken, Cole Anthony 15 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile kendisine destek oldu.
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