ASVEL - Anadolu Efes maçı canlı skor (Anadolu Efes maçı canlı izle)

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda ASVEL Villeurbanne ile karşı karşıya geliyor. Son EuroLeague şampiyonu temsilcimiz, sezona kötü bir başlangıç yapmış ve ilk 2 maçında 2 mağlubiyet almıştı. Anadolu Efes bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. ASVEL - Anadolu Efes mücadelesinin canlı skoru aspor.com.tr adresinde...

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'le deplasmanda karşılaşıyor.

Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı ve beIN SPORTS HABER kanalından canlı yayınlanıyor.

Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY EuroLeague'e 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.

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CANLI SKOR

1. PERİYOT: ASVEL 20-25 Anadolu Efes

2. PERİYOT: ASVEL 35-49 Anadolu Efes

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