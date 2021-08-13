14 Ağustos 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Milli basketbolcu Alperen Şengün'den 9 sayı 10 ribaunt!

Alperen Şengün fark yaratmaya devam ediyor.
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Bu sezon NBA takımlarından Houston Rockets forması giyecek olan Alperen Şengün, Yaz Ligi'nde fark yaratmaya devam ediyor. Milli oyuncu, son olarak Toronto Raptors ile kariı karşıya geldikleri hazırlık maçında 9 sayı, 10 ribaunt kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde üçüncü maçına çıktı.

Raptors'a 92-76 kaybettikleri mücadelede ilk 5'te başlayıp 24 dakika 13 saniye süre alan Alperen, 9 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadı.

Genç pivot, NBA Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers'a karşı 15 sayı, 15 ribaunt, 4 blok, Detroit Pistons önünde ise 21 sayı, 8 ribaunt, 4 blokla mücadele etmişti.

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