Ömer Faruk Yurtseven San Antonio Spurs-Miami Heat maçında double double yaptı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 2021-2022 sezon öncesi hazırlık maçında takımının, San Antonio Spurs'u 109-105 mağlup ettiği karşılaşmada 14 sayı, 11 ribauntla oynayarak "double double" imza attı.
NBA 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 7 karşılaşmayla devam edildi. Heat, deplasmanda oynadığı Spurs mücadelesini 109-105 kazandı.
Heat'te Max Strus 28, Tyler Herro 26 sayı kaydetti. 14 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Ömer Faruk Yurtseven ayrıca 4 asist, 2 top çalma, 2 blok üretti.
Spurs cephesindeyse Keldon Johnson 23, Bryn Forbes 16 sayı attı.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 100-109
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 119-115
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 121-85
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-114
San Antonio Spurs-Miami Heat: 105-109
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 112-114 (Uzatmada)
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 121-114
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