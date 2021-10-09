Dallas Mavericks 122-114 LA Clippers (MAÇ SONUCU-ÖZET) Luka Doncic kaldığı yerden devam etti

NBA'de sezon öncesi karşılaşmalarında Dallas Mavericks, LA Clippers'ı 122-114 mağlup etti. Dallas'ta Luka Doncic 18 dakika oynarken 14 sayı 8 ribaund 9 asist ile oynadı.

NBA sezon öncesi maçlarında Dallas Mavericks, LA Clippers'ı 122-114 yendi.

Luka Doncic 18 dakika oynarken 14 sayı 8 ribaund 9 asist ile neredeyse triple double yapıyordu. Kristaps Porzingis 15 sayı 5 ribaund 4 asist ile oynarken Eugune Omoruyi 19 sayı 5 ribaund 2 asist ile mücadele etti.

Clippers'ta Luke Kennard 19 sayı ile etkili oldu.

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