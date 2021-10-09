09 Ekim 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Dallas Mavericks 122-114 LA Clippers (MAÇ SONUCU-ÖZET) Luka Doncic kaldığı yerden devam etti

Doncic kaldığı yerden devam etti!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.10.2021

NBA'de sezon öncesi karşılaşmalarında Dallas Mavericks, LA Clippers'ı 122-114 mağlup etti. Dallas'ta Luka Doncic 18 dakika oynarken 14 sayı 8 ribaund 9 asist ile oynadı.

NBA sezon öncesi maçlarında Dallas Mavericks, LA Clippers'ı 122-114 yendi.

Luka Doncic 18 dakika oynarken 14 sayı 8 ribaund 9 asist ile neredeyse triple double yapıyordu. Kristaps Porzingis 15 sayı 5 ribaund 4 asist ile oynarken Eugune Omoruyi 19 sayı 5 ribaund 2 asist ile mücadele etti.

Clippers'ta Luke Kennard 19 sayı ile etkili oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
A. Efes CSKA’ya direnemedi! A. Efes CSKA'ya direnemedi!
F.Bahçe son periyotta yıkıldı! F.Bahçe son periyotta yıkıldı!
18 eski NBA oyuncusu tutuklandı! 18 eski NBA oyuncusu tutuklandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör