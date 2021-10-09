09 Ekim 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Aliağa Petkimspor 81 - 95 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-81 mağlup etti. Karşılaşma öncesindeki elektrik kesintisi nedeniyle mücadele 15 dakika gecikmeli olarak başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde de kısa süreli elektrik kesintisi nedeniyle oyun bir süre durdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 95-81 mağlup etti.

Maçın ilk dakikalarında Aliağa Petkimspor hızlı ataklarıyla 8-5 öne geçti. Galatasaray Nef rakibini yakalayarak skoru 9-8 yaptı. Periyodun devamında üstünlüğünü koruyan Galatasaray Nef skoru 18-16'ya getirdi. Periyodun son 1 dakikasında 25-25 eşitlik sağlanırken Melo'nun sayısıyla Galatasaray Nef, periyodu 27-25 önde bitirdi.

İkinci periyodun 3. dakikasına Galatasaray Nef 33-30 önde girdi. Bu dakikadan sonra başarılı ataklar geliştiren Galatasaray Nef, Kerry'nin 3 sayılık basketi ile farkı 12 sayıya çıkarak skoru 44-32'ye getirdi. Aliağa Petkimspor'un farkı azaltma çabalarına rağmen devre arasına Galatasaray Nef'in 10 sayılık üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotun 5. dakikasına Galatasaray Nef, 62-49 önde girdi. Bost'un 3 sayılık atışıyla Galatasaray Nef, farkı 16'ya çıkardı ve skor 67-51 oldu. 3. periyotta da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Nef, 10 sayı farkla periyodu 73-63 önde tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü kaybetmeyen Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 14 sayı farkla 95-81 mağlup etti.

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