Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | THY Euroleague
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olacak. İlk hafta maçında Kızılyıldız'ı yenen Fenerbahçe, 2'de 2 yapmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı beIN Sports Haber canlı yayınlayacak.
Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti.
Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.
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