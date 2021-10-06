06 Ekim 2021, Çarşamba
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The Athletic'den Shams Charania'ya göre Lakers, Gasol'un 16 numaralı formasını emekliye ayırmak istiyor.
Lakers ile kariyerinde yedi sezon geçiren Pau, 2009 ve 2010 yıllarında takımla arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı.
41 yaşındaki oyuncu, kariyerinin son sezonunu FC Barcelona'da geçirerek ayrıca 2021 ACB şampiyonluğuna da ulaşmıştı.
Son dakika spor haberi: Los Angeles Lakers Pau Gasol'un formasını emekliye ayırmayı planlıyor!
Los Angeles Lakers'ın, geçtiğimiz günlerde basketbolu bıraktığını açıklayan eski yıldızı Pau Gasol'un formasını emekli etmeyi planladığı belirtildi. The Athletic'den Shams Charania'ya göre Lakers, Gasol'un 16 numaralı formasını emekliye ayırmak istiyor. | Son dakika spor haberleri
Los Angeles Lakers'ın, geçtiğimiz gün basketbolu bırakan eski yıldızı Pau Gasol'un formasını emekli etmeyi planladığı bildirildi.
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Lakers, Gasol'un 16 numaralı formasını emekliye ayırmak istiyor.
Lakers ile kariyerinde yedi sezon geçiren Pau, 2009 ve 2010 yıllarında takımla arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı.
41 yaşındaki oyuncu, kariyerinin son sezonunu FC Barcelona'da geçirerek ayrıca 2021 ACB şampiyonluğuna da ulaşmıştı.
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