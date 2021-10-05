05 Ekim 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk derbisi! Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde derbi heyecanı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk ilk hafta maçında B Grubu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şehit Mustafa Özel Kompleksi'nde yarın oynanacak kariılaşma saat 19.00'da başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Başantrenörlüğünü Efe Güven'in yaptığı Galatasaray ile Victor Lapena yönetimindeki Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına galibiyet için çıkacak.

İki ekip, B Grubu'nda Polonya'dan VBW Arka Gdynia, İspanya'dan Spar Girona, Fransa'dan Basket Landes, İtalya'dan Berette Famila Schio, Macaristan'dan Sopron Basket ve Rusya'dan Dynamo Kursk takımlarıyla karşılaşacak.

FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ'NDE 13. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları müsabakayla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe 9, Galatasaray ise 3 kez galip geldi.

Takımlar, geçen sezon bu kupada çeyrek finalde karşı karşıya gelirken, ilk maçı deplasmanda 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada 71-61 kaybetmesine karşın ilk maçtaki sayı avantajıyla adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

- FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ START ALIYOR

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, yarın 2 grupta oynanacak maçlarla başlayacak.

A ve B gruplarında 8'erden toplam 16 ekip Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

Ligde yarın başlayacak normal sezon karşılaşmaları 1 Şubat 2022'de sona erecek. 23 Şubat'ta başlayacak çeyrek final müsabakaları ise 9 Mart'ta tamamlanacak. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 8 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin final müsabakası ise 10 Nisan'da oynanacak.

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