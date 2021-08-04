04 Ağustos 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry 4 yıl daha takımda kaldı!

Curry 4 yıl daha Warriors'ta!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Golden State Warriors'un süper yıldızı Stephen Curry, kulübüyle 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Curry'nin, 215 milyon dolarlık kontrat uzatması imzalamayı kabul ettiği açıklandı.

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Warriors ile dört yıllığı 215 milyon dolarlık kontrat uzatması imzalamayı kabul ettiği açıklandı.

Curry, böylece NBA tarihinde iki tane 200 milyon dolarlık kontrat imzalayan ilk oyuncu olmayı başardı.

2021-22 sezonundaki 45.8 milyon dolarlık maaşından sözleşmesini uzatacak olan Curry'nin, önümüzdeki beş sezon için garantili maaşı 261 milyon dolar olacak.

Curry geçtiğimiz sezon MVP oylamasında üçüncü sırada yer almış, ancak Warriors ekibi playofflara kalamamıştı.

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