05 Ekim 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Kyrie Irving aşı olmadığı için 15.6 milyon dolar kaybedebilir!

Kyrie Irving 15.6 milyon dolar kaybedebilir!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

NBA'de Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'in önümüzdeki sezon Nets'in tüm iç saha maçlarını kaçırması durumunda, maaşından 15.6 milyon dolarlık miktarı kaybedecek. ESPN'den Tim Bontemps'e göre Kyrie, COVID-19 aşısını olmadığından ötürü bu yıl takımın 41 iç saha maçını kaçırırsa, 15.6 milyon dolarlık bir kayba uğrayabilir | Son dakika spor haberleri

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in önümüzdeki sezon Nets'in tüm iç saha maçlarını kaçırması durumunda, maaşından 15.6 milyon dolarlık miktarı kaybedebileceği bildirildi.

ESPN'den Tim Bontemps'e göre Kyrie, COVID-19 aşısını olmadığından ötürü bu yıl takımın 41 iç saha maçını kaçırırsa, 15.6 milyon dolarlık bir kayba uğrayabilir:

"NBA ve NBPA, yerel yasalar nedeniyle aşılanmamış bir oyuncunun kendi şehrinde kaçırdığı her maç için bir oyuncunun maaşının 1/91.6'sı oranında bir kesinti yapmayı kabul etti. Örneğin Kyrie Irving, maç başına yaklaşık 381.000 dolar kaybedecek."

Irving'in aşıyı olarak, Barclays Center'da Nets'in iç saha maçlarına çıkmaya erişim kazanması için 19 Ekim'e kadar zamanı var.
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