Hapoel Bank Yahav 84-86 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIBA Şampiyonlar Ligi
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı 86-84 mağlup etti.
Kudüs kentindeki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Pınar Karşıyaka'nın 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı ancak ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-44 önde gitti.
Hapoel Bank Yahav, son 10 dakika öncesi farkı 2 sayıya (64-62) çıkardı. Ev sahibi takım, çekişmeli geçen 4. çeyreğin son 7 saniyesine de 84-83 önde girdi. Fakat Pınar Karşıyaka, Colson'ın bitime 2 saniye kala attığı üç sayılık basketle sahadan 86-84 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka'ya maçı getiren Colson, 22 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Blackmon da yüzde 70 saha içi isabetiyle 19 sayı kaydetti.
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