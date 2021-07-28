NBA'de play-in turnuvası devam edecek! İşte gelecek sezonun kilit tarihleri...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kilit tarihler açıklandı. NBA Yönetim Kurulu, 2021-22 sezonunda da play-in turnuvasının devam edeceğini duyurdu. Play-in, 10 Nisan'da normal sezonun son günü ile 16 Nisan'da playoffların başlaması arasında gerçekleşecek. İşte tüm tarihler...

NBA Yönetim Kurulu, 2021-22 sezonu için play-in turnuvasına devam etme onayı verdi ve gelecek sezon için kilit tarihleri duyurdu.

Play-in turnuvası, 12-15 Nisan tarihleri arasında, Batı ve Doğu Konferansı playofflarında yedinci ve sekizinci sıra için yarışacak olan 7, 8, 9 ve 10'uncu sıradaki takımları içeren aynı formatta gerçekleşecek.

Play-in, 10 Nisan'da normal sezonun son günü ile 16 Nisan'da playoffların başlaması arasında gerçekleşecek.

Gelecek sezon için teyit edilen tarihlerin tam listesi ise şu şekilde:

2 Ağustos: Takımların serbest oyuncularla görüşmeye başlaması.

6 Ağustos: Takımlar serbest oyuncularla imza atmaya başlaması.

8-17 Ağustos: Las Vegas'ta düzenlenecek NBA Yaz Ligi dönemi.

28 Eylül: Antrenman kampının başlangıcı.

19 Ekim: Normal sezonun başlangıcı.

10 Nisan 2022: Normal sezonun sona ermesi.

12-15 Nisan 2022: Play-In turnuvası.

16 Nisan 2022: Playoffların başlangıcı.

2 Haziran 2022: NBA Finalleri'nin başlangıcı.

19 Haziran 2022: NBA Finalleri'nin 7. maçı (gerekirse)

23 Haziran 2022: NBA Draftı

KADRO KURALLARINDA DA DEĞİŞİKLİKLER VAR

NBA ayrıca 2021-22 sezonu için kadrolarla ilgili kurallarda bazı güncellemeler yaptığını da duyurdu.

İki yönlü kontratı olan oyuncuların, NBA takımlarıyla antrenman veya diğer etkinliklerde herhangi bir sınırlama olmaksızın, normal sezonda 50 maçtan fazla olmamak üzere bir takımın aktif kadrosunda yer almasına izin verileceği kaydedildi.

Ayrıca iki yönlü sözleşmelerin imzalanması için son bir tarih olmayacağı açıklandı.

NBA takımlarının ayrıca normal sezonda, play-in turnuvasında ve playofflarda her maç için aktif listesinde 15'e kadar oyuncu bulundurmasına izin verileceği belirtildi.

Bu değişiklik, bir takımın aynı anda sözleşmeli olarak sahip olabileceği oyuncu sayısını (17) etkilemeyecek (standart NBA sözleşmeli 15 oyuncu ve iki yönlü sözleşmeli iki oyuncu).

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