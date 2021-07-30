30 Temmuz 2021, Cuma

BASKETBOL

Alperen Şengün Houston Rockets'ta!

Alperen Şengün'ün yeni takımı belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

NBA Draft'ı Brooklyn Nets'in sahası Barclays Center'da gerçekleşti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün yeni takımı ise Houston Rockets oldu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün NBA'deki takımı belli oldu. 16. sırada seçim hakkını elinde bulunduran Oklahoma City Thunder, yapılan takas sonucu bu hakkı Houston Rockets'a devretti. Böylece milli sporcunun yeni takımı Houston Rockets oldu.

Genç basketbolcu böylelikle sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla mücadele eden 11. isim olacak.

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