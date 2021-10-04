NBA ekiplerinden Warriors forması giyen ve muafiyet talebi reddedilen Andrew Wiggins aşı oldu!
NBA ekiplerinden Golden State Warriors forması giyen ve muafiyet talebi reddedilen Andrew Wiggins Covid-19 aşısı oldu. Warriors Başantrenörü Steve Kerr, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Kanadalı forvetin aşısını olduğunu ve artık bu konunun kapandığını söyledi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi tarafından muafiyet talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Warriors Başantrenörü Steve Kerr, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Kanadalı forvetin aşısını olduğunu ve artık bu konunun kapandığını söyledi.
NBA, dini gerekçelerle aşıdan muafiyet hakkı talep eden Wiggins'in başvurusunu reddetmiş ve aşı olmadığı sürece Golden State Warriors'in iç saha maçlarında forma giyemeyeceği bildirmişti.
ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. Golden State Warriors'ın bağlı olduğu San Francisco'da 12 yaş ve üstü kişilerin, kapalı alanlardaki organizasyonlara aşılı olarak gitme zorunluluğu bulunuyor.
Ligdeki aşılanma oranının yüzde 90'a ulaştığını açıklayan NBA, aşı olmayan oyuncularla ilgili tedbirlerini artırmıştı.
Warriors, yeni sezon öncesi hazırlık maçında yarın Portland Trail Blazers ile karşılaşacak.
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