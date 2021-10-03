03 Ekim 2021, Pazar

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 71-63 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe 2’de 2 yaptı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Aliağa Petkimspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, İzmir temsilcisini 71-63 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 71-63 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Beko ilk periyodu 18-17 üstün geçerken, rakibine Conger ve Foreman ile karşılık veren İzmir ekibi, soyunda onasına 35-32 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 55-45 galip durumda tamamladığı müsabakadan 71-63 galip ayrıldı.

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