Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri görevinden ayrıldı!

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Kerem Tunçeri'ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada ayrıca Tunçeri'nin profesyonel kariyerine de yer verildi.

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