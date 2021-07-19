19 Temmuz 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri görevinden ayrıldı!

Kerem Tunçeri A Milli Takım'dan ayrıldı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını duyurdu. TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Kerem Tunçeri'ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberleri

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Kerem Tunçeri'ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada ayrıca Tunçeri'nin profesyonel kariyerine de yer verildi.

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