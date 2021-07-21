21 Temmuz 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de şampiyon Phoenix Suns'ı 105-98 yenen Milwaukee Bucks oldu!

NBA'de sezonun şampiyonu belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika spor haberleri... NBA'de şampiyon belli oldu. Final serisinin 6. maçında rakibi Phoenix Suns'ı 105-98 mağlup eden Milwaukee Bucks, 50 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezonunda Milwaukee Bucks şampiyon oldu.

Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü final serisini 4-2 kazanmış oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi.

15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Dallas Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı.

Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı.

Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Chris Paul'un 26 sayısı ve Devin Booker'un 19 sayısı ise Phoenix Suns için yeterli olmadı.

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