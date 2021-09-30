Real Madrid 82-69 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

THY EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid ile kozlarını paylaştı. Son şampiyon Anadolu Efes güçlü rakibi önünde sahadan 82-69 mağlup ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İki takım Madrid'deki WiZink Center'da kozlarını paylaştı.

Son şampiyon Anadolu Efes, zorlu rakibine 82-69 mağlup oldu.

Mücadelede Real Madrid, ilk çeyreği 32-15, ikinci çeyreği 50-35, üçüncü periyodu 68-48 ve dördüncü periyodu da 82-69 önde tamamlayarak maçın galibi oldu.

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