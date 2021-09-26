26 Eylül 2021, Pazar

BASKETBOL

Darüşşafaka 65-75 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Beko galibiyetle başladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka'yı 75-65 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol TakımI ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu ilk hafta maçında Darüşşafaka Tekfen'e konuk oldu. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler maçı 75-65 kazandı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ise ilk hafta maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek. 1 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanan maçı Yönetim Kurulu Üyelerinden Sertaç Komsuoğlu ve Alper Pirşen izledi.


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