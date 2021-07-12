Son dakika spor haberi: NBA'de Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo tarihe geçti!

NBA'de şampiyonluk heyecanı sürüyor. Final serisinin 3. maçında Milwaukee Bucks, Phoenix Suns‘ı 120-100 mağlup etti. Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo, 41 sayı atarak tarihe geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

NBA Final serisi üçüncü maçında Milwaukee Bucks, Phoenix Suns'ı 120-100 mağlup ederken maçın yıldızı da Giannis Antetokounmpo oldu.

Yunan süperyıldız, maçta 41 sayı, 13 ribaund ve 6 asist ile devleşirken takımını final serisindeki ilk galibiyetine taşıdı.

Giannis, ikinci maçta da 42 sayı ve 12 ribaund üretmişti. Böylece üst üste iki maçta 40+ sayı atmış olan Antetokounmpo, NBA tarihinde bunu bir final serisinde başaran altıncı oyuncu oldu.

Daha önce Jerry West, Rick Berry, Michael Jordan, Shaquille O'Neal ve LeBron James bunu başaran isimler olmuşlardı.

Giannis ayrıca üst üste iki final maçında 40+ sayı ve 10+ ribaund üreten ikinci oyuncu oldu. Bunu daha önce başaran tek isim Shaquille O'Neal olmuştu.

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