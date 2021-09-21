21 Eylül 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'in yıldızlarından JJ Redick 37 yaşında basketbolu bıraktı!

JJ Redick parkelere veda etti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen ABD'li basketbolcu JJ Redick, 37 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu. Yıldız isim sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "İlk takım, son takım ve aradakiler, çok minnettarım. Bugün resmi olarak basketboldan emekliliğimi açıklıyorum. Benim yolculuğumun ve kariyerimin parçası olan herkese teşekkür ederim." dedi. | Son dakika spor haberleri

Sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, JJ Redick, "İlk takım, son takım ve aradakiler, çok minnettarım. Bugün resmi olarak basketboldan emekliliğimi açıklıyorum. Benim yolculuğumun ve kariyerimin parçası olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

NBA'de 15 yıl oynayan JJ Redick, Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formaları giydi.

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