SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - NBA Golden State Warriors forması giyen Andrew Wiggins'in aşı muafiyeti talebini reddetti!

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen Andrew Wiggins'in corona virüsü aşısısından muafiyet talep etmesi reddedildi. Yıldız basketbolcu, aşı olmadığı takdirde takımının iç saha maçlarında forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen Kanadalı Andrew Wiggins, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmeye devam etmesi halinde takımının iç saha maçlarında forma giyemeyecek.

NBA'den yapılan açıklamada, dini gerekçelerle aşıdan muafiyet hakkı talep eden Wiggins'in başvurusunun reddedildiği ve aşı olmadığı sürece Golden State Warriors'in iç saha maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. Golden State Warriors'ın bağlı olduğu San Francisco'da 12 yaş ve üstü kişilerin, kapalı alanlardaki organizasyonlara aşılı olarak gitme zorunluluğu bulunuyor.

San Francisco'nun yanı sıra New York kentinde de aşıya yönelik zorunluluk bulunuyor. Bu nedenle Golden State Warriors'ın yanı sıra New York Knicks ve Brooklyn Nets takımlarındaki oyuncuların aşı olması gerekiyor. New York Knicks yönetimi tüm oyuncuların aşı olduğunu duyururken, Brooklyn Nets ise birkaç oyuncunun daha aşı olacağını belirtti.

Yaşadığı yerde aşı zorunluluğu bulunmayan ve NBA'de bu sezon aşısız sahaya çıkmak isteyen oyuncuların ise her gün bir kez Kovid-19 testine girmesi gerekiyor.

NBA, geçen sezon sonunda tüm oyuncuların yüzde 85'inin aşılı olduğunu duyurmuştu.

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ