25 Eylül 2021, Cumartesi

BASKETBOL

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - NBA Golden State Warriors forması giyen Andrew Wiggins'in aşı muafiyeti talebini reddetti!

NBA’den flaş aşı kararı! Wiggins...
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.09.2021

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen Andrew Wiggins'in corona virüsü aşısısından muafiyet talep etmesi reddedildi. Yıldız basketbolcu, aşı olmadığı takdirde takımının iç saha maçlarında forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen Kanadalı Andrew Wiggins, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmeye devam etmesi halinde takımının iç saha maçlarında forma giyemeyecek.

NBA'den yapılan açıklamada, dini gerekçelerle aşıdan muafiyet hakkı talep eden Wiggins'in başvurusunun reddedildiği ve aşı olmadığı sürece Golden State Warriors'in iç saha maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. Golden State Warriors'ın bağlı olduğu San Francisco'da 12 yaş ve üstü kişilerin, kapalı alanlardaki organizasyonlara aşılı olarak gitme zorunluluğu bulunuyor.

San Francisco'nun yanı sıra New York kentinde de aşıya yönelik zorunluluk bulunuyor. Bu nedenle Golden State Warriors'ın yanı sıra New York Knicks ve Brooklyn Nets takımlarındaki oyuncuların aşı olması gerekiyor. New York Knicks yönetimi tüm oyuncuların aşı olduğunu duyururken, Brooklyn Nets ise birkaç oyuncunun daha aşı olacağını belirtti.

Yaşadığı yerde aşı zorunluluğu bulunmayan ve NBA'de bu sezon aşısız sahaya çıkmak isteyen oyuncuların ise her gün bir kez Kovid-19 testine girmesi gerekiyor.

NBA, geçen sezon sonunda tüm oyuncuların yüzde 85'inin aşılı olduğunu duyurmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
JJ Redick parkelere veda etti! JJ Redick parkelere veda etti!
Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti
FIBA EuroBasket 2025’e başvuran ülkeler belli oldu! FIBA EuroBasket 2025'e başvuran ülkeler belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör