21 Eylül 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Arjantinli basketbolcu Luis Scola parkelere veda etti!

Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2021

Arjantinli efsane basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti. Arjantin Basketbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Arjantin basketbolu bir efsaneye vedayı doğruladı. 22 turnuva, 173 maç ve 2857 puanla 22 yıllık milli takım kariyeri. Bizi daha iyi yapan ve bizi neşelendiren muazzam bir kariyer. Yeni yolunda iyi şanslar." ifadeleri kullanıldı.

Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında profesyonel kariyerine son verdi.

Arjantin Basketbol Konfederasyonu, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Arjantin basketbolu bir efsaneye vedayı doğruladı. 22 turnuva, 173 maç ve 2857 puanla 22 yıllık milli takım kariyeri. Bizi daha iyi yapan ve bizi neşelendiren muazzam bir kariyer. Yeni yolunda iyi şanslar." ifadelerini kullandı.

1999 yılından beri Arjantin Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Scola, milli takımla beraber 2004 yılında olimpiyat altın madalyası kazandı.

NBA kariyeri de olan Scola, Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets formalarını giydi.

Scola, basketbol yaşamına İtalya ekibi Varese'de üst yönetici (CEO) olarak devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
FIBA EuroBasket 2025’e başvuran ülkeler belli oldu! FIBA EuroBasket 2025'e başvuran ülkeler belli oldu!
Beşiktaş’a ABD’li kısa forvet! Beşiktaş'a ABD'li kısa forvet!
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör