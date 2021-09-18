18 Eylül 2021, Cumartesi
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Galatasaray NEF 91 - 75 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)
Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray NEF ve Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, sarı kırmızılılar 91-75 ile üstün tamamladı. | Son dakika spor haberleri
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Cevat Soydaş Turnuvası'nda karşı karşıya geldi.
18 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, sarı kırmızılı takımın 91-75'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
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