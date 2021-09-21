21 Eylül 2021, Salı

BASKETBOL

FIBA EuroBasket ev sahipliği için aday ülkeler belli oldu!

FIBA EuroBasket 2025’e başvuran ülkeler belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025'e ev sahipliği yapmak için 6 ülke başvuruda bulunduğunu duyurdu. Bu ülkeler arasında Kıbrıs, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Rusya ve Ukrayna bulunuyor.

Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunun 42'ncisi 2025 yılının Eylül ayında düzenlenecek. Turnuva, 2015'ten beri kullanılan sistemin başarılı olması sebebiyle, yine 4 farklı ülkede düzenlenecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 4 ev sahibi ülkeden biri turnuvanın final aşamasına da ev sahipliği yapacak.

Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna, turnuvanın grup ve final aşaması için başvuruda bulunurken, Kıbrıs ile Finlandiya ise sadece grup aşamasına ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu. Kıbrıs tarihinde ilk kez organizasyona ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmuş oldu.

FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, konuyla ilgili olarak, "Ulusal federasyonlarımızın EuroBasket'e ev sahipliği yapmak için gösterdiği istekten dolayı mutluyuz. Birden fazla ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva formatı 2015'ten beri kullanılıyor. Bu format ana kadar çok başarılı oldu ve EuroBasket'in büyümesini sağladı. Bu sistem aynı zamanda sporun kıta genelinde gelişmesinde de önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.

FIBA Avrupa, Yönetim Kurulu'nun bahar 2022 toplantısında dört ev sahibine karar vermeden önce, Ekim 2021 ile Ocak 2022 arasındaki tüm salonları ve altyapıları değerlendirecek.

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