FIBA EuroBasket ev sahipliği için aday ülkeler belli oldu!
Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025'e ev sahipliği yapmak için 6 ülke başvuruda bulunduğunu duyurdu. Bu ülkeler arasında Kıbrıs, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Rusya ve Ukrayna bulunuyor.
Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunun 42'ncisi 2025 yılının Eylül ayında düzenlenecek. Turnuva, 2015'ten beri kullanılan sistemin başarılı olması sebebiyle, yine 4 farklı ülkede düzenlenecek.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 4 ev sahibi ülkeden biri turnuvanın final aşamasına da ev sahipliği yapacak.
Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna, turnuvanın grup ve final aşaması için başvuruda bulunurken, Kıbrıs ile Finlandiya ise sadece grup aşamasına ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu. Kıbrıs tarihinde ilk kez organizasyona ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmuş oldu.
FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, konuyla ilgili olarak, "Ulusal federasyonlarımızın EuroBasket'e ev sahipliği yapmak için gösterdiği istekten dolayı mutluyuz. Birden fazla ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva formatı 2015'ten beri kullanılıyor. Bu format ana kadar çok başarılı oldu ve EuroBasket'in büyümesini sağladı. Bu sistem aynı zamanda sporun kıta genelinde gelişmesinde de önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.
FIBA Avrupa, Yönetim Kurulu'nun bahar 2022 toplantısında dört ev sahibine karar vermeden önce, Ekim 2021 ile Ocak 2022 arasındaki tüm salonları ve altyapıları değerlendirecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...