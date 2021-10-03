Başkan Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynadı o anları Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu ve bakanlarla basketbol oynadı.

Saray'daki açık sahada oynanan maçta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Spor Bakanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

İşte o video:

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