18 Eylül 2021, Cumartesi
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Yeniden yapılanma sürecinde olan Rockets'ın, Gordon'a kalmasını çok istediğini ilettiği belirtilmişti.
Gordon, The Athletic'den Kelly Iko'ya, Houston'ın kendisinin nasıl hissettiğini anladığını belirtti:
"Nasıl düşündüğümü her zaman biliyorlar ve benim pozisyonumdaki biri için kesinlikle kolay bir durum değil. Ama asıl hedefim sahaya çıkıp oynamak, yardımcı olmak, sağlıklı olduğumu göstermek ve bu adamların daha iyi olmalarını sağlamak."
Ekiple antrenman kampı önesi Bahamalar'a gezi yapan grubun bir parçası olan Gordon'ın kontratında iki yılı ve yaklaşık 37 milyon dolar alacağı bulunuyor.
Son dakika spor haberi: Eric Gordon'dan ayrılık açıklaması!
NBA'de Houston Rockets'ın oyun kurucusu Eric Gordon, Rockets'a takas talebinde bulunmadığını, ancak kendisi için daha uygun bir takıma gitmeye açık olduğunu ifade etti. Yeniden yapılanma sürecinde olan Rockets'ın, Gordon'a kalmasını çok istediğini ilettiği belirtilmişti. | Son dakika spor haberleri
Houston Rockets guardı Eric Gordon, Rockets'a takas talebinde bulunmadığını, ancak kendisi için daha uygun bir takıma gitmeye açık olduğunu söyledi.
Yeniden yapılanma sürecinde olan Rockets'ın, Gordon'a kalmasını çok istediğini ilettiği belirtilmişti.
Gordon, The Athletic'den Kelly Iko'ya, Houston'ın kendisinin nasıl hissettiğini anladığını belirtti:
"Nasıl düşündüğümü her zaman biliyorlar ve benim pozisyonumdaki biri için kesinlikle kolay bir durum değil. Ama asıl hedefim sahaya çıkıp oynamak, yardımcı olmak, sağlıklı olduğumu göstermek ve bu adamların daha iyi olmalarını sağlamak."
Ekiple antrenman kampı önesi Bahamalar'a gezi yapan grubun bir parçası olan Gordon'ın kontratında iki yılı ve yaklaşık 37 milyon dolar alacağı bulunuyor.
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