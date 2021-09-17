17 Eylül 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Lig'i heyecanı 25 Eylül'de başlıyor!

Basketbol Süper Lig’inde heyecan başlıyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. Ligde yeni sezon 25 Eylül Cumartesi günü yapılacak 4 maçla başlayacak. Buna göre sezonun ilk karşılaşması Cumartesi saat 13.00'te Türk Telekom ile TOFAŞ arasında oynanacak. | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon 25 Eylül Cumartesi günü yapılacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde, Süper Lig'de ilk 6 haftanın programı açıklandı. Buna göre sezonun ilk maçı 25 Eylül Cumartesi saat 13.00'te Türk Telekom ile TOFAŞ arasında yapılacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

25 Eylül Cumartesi:

13.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

15.30 Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Karataş Şahinbey)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)

20.15 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

26 Eylül Pazar:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge)

15.30 Aliağa Petkim Spor-Pınar Karşıyaka (Enka)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.15 Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko (Volkswagen Arena)

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