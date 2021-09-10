10 Eylül 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Anadolu Efes 90-84 TOFAŞ (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Anadolu Efes, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası kapsamında TOFAŞ'ı 90-84 mağlup etti.
Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ikinci gününde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 90-84 yendi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes, TOFAŞ ile karşılaştı.
Mücadeleyi, Anadolu Efes 90-84 kazandı.
Uluslararası Gloria Cup Basketbol Turnuvası 2, yarın TOFAŞ-Zalgiris ve Lokomotiv Kuban-Anadolu Efes maçlarıyla devam edecek.
Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası