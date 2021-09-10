10 Eylül 2021, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes 90-84 TOFAŞ (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes bildiğiniz gibi!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.09.2021

Anadolu Efes, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası kapsamında TOFAŞ'ı 90-84 mağlup etti.

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ikinci gününde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 90-84 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes, TOFAŞ ile karşılaştı.

Mücadeleyi, Anadolu Efes 90-84 kazandı.

Uluslararası Gloria Cup Basketbol Turnuvası 2, yarın TOFAŞ-Zalgiris ve Lokomotiv Kuban-Anadolu Efes maçlarıyla devam edecek.

Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
İşte NBA’de en çok para kazananlar! İşte NBA'de en çok para kazananlar!
F.Bahçe’de flaş ayrılık! Sakatlığı sebebiyle... F.Bahçe'de flaş ayrılık! Sakatlığı sebebiyle...
Ben Simmons Philadelphia’dan ayrılmak istiyor! Ben Simmons Philadelphia'dan ayrılmak istiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör