21 Ekim 2021, Perşembe

BASKETBOL

Real Madrid 70-69 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kanarya sonunu getiremedi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

THY Euroleague'de heyecan oynanan karşılaşmalaral devam etti. Fenerbahçe Beko, 5. hafta maçında Real Madrid ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, İspanyol ekibine 70-69 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Sezona kötü başlayan ancak son maçında Unics Kazan'ı tarihi bir farkla mağlup eden Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Ligi'nde de Anadolu Efes'i farklı mağlup etmişti. Sarı lacivertliler, EuroLeague'de seri yakalamak için Real Madrid deplasmanına çıktı.

Kıran kırana geçen mücadelede Fenerbahçe uzun süre skoru üstün götürse de son dakikalarda geri düştü ve maçı 70-69 kaybetti.

ÇEYREK SONUÇLARI:

1. Çeyrek sonucu: Real Madrid 10-15 Fenerbahçe Beko

2. Çeyrek sonucu: Real Madrid 35-41 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek sonucu: Real Madrid 50-52 Fenerbahçe Beko

4. Çeyrek sonucu: Real Madrid 70-69 Fenerbahçe Beko

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