LA Lakers'ta Jared Dudley emekli oldu! Dallas Mavericks...

Los Angeles Lakers'ta forma giyen Jared Dudley, NBA'den emekli olduğunu açıkladı. 14 yıllık kariyerini noktalayan oyuncu, Dallas Mavericks'te yardımcı antrenör olacak.

Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, NBA'den emekli olduğunu ve Dallas Mavericks ile yardımcı antrenör olarak anlaşacağını duyurdu.

Bu haberi Twitter'da açıklayan Dudley, LeBron James, Anthony Davis ve Lakers'a, şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldukları için teşekkür etti:

"Uzun zamandır bu an için hazırlanıyordum! Nash, Hill, Shaq, Bron, Booker, Beal, AD ve Giannis gibi birçok kişiyle yaptığım derin sohbetler sonucu gerçekleşti... Mavs ekibine ve Kidd'in kadrosuna katılacağım için çok heyecanlıyım. Benim için mükemmel bir uyum ve fırsat. İşe koyulma zamanı geldi.

Ne yolculuktu ama! 14 yıllık NBA kariyerim, Lakers ile bir NBA şampiyonluğu kazanarak sona erdi! Tanrıya bana bu şansı verdiği için şükrediyorum. Ayrıca LeBron James, Anthony Davis, Jeanie Buss ve Lakers organizasyonuna da teşekkür etmek istiyorum. LeBron ve AD olmasaydı Lakers'a katılmazdım ve bu yüzüğü de kazanamazdım."

2020'deki şampiyon Lakers kadrosunun bir parçası olan Dudley, kariyerinde oynadığı 904 NBA maçında 7.3 sayı ve 3.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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