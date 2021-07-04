Son dakika spor haberi: Flaş öneri! NBA muhabirinden Jaylen Brown için takas önerisi geldi!
Son dakika spor haberi: Bir NBA muhabiri Boston Celtics forması giyen yıldız oyuncu Jaylen Brown ile ilgili flaş bir öneride bulundu. Muhabir, Jaylen Brown'ın sadece Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard veya Washington Wizards yıldızı Bradley Beal için bir takas edilmesi gerektiğini söyledi.
Bir NBA muhabiri, Boston Celtics'in, yıldız oyuncusu Jaylen Brown'ı "yalnızca" Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard veya Washington Wizards yıldızı Bradley Beal için bir takas paketine dahil etmesi gerektiğini söyledi.
Şampiyonluk yarışına geri dönmesini sağlayacak bir kadro oluşturması umulan Boston'ın, yaz aylarında aktif olmaları bekleniyor. Bunun için, All-Star oyuncusu Brown ile yolları ayırmak gibi bazı zor kararlar almaları gerekebilir.
Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre, Boston'ın 24 yaşındaki yıldızı takas etmeyi düşünmesi gerektiği yalnızca iki oyuncu bulunuyor:
"Celtics'in Jaylen Brown için takas edebileceğini düşündüğüm yalnızca iki oyuncu var. Bunlardan biri, Washington ile uzatma kontratını imzalamak istiyorsa, önümüzdeki birkaç hafta içinde kararını vermesi gereken Bradley Beal olabilir. Bu gerçekleşmezse, bu bir takas talebiyle eşdeğerdir ve piyasada müsait hale gelebilir. Ve Bradley Beal ve Jayson Tatum arasındaki ilişkiyi artık hepimiz biliyoruz.
Diğeri ise Damian Lillard. Lillard'ın Portland'daki geleceği halen havada gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda Blazers, Damian Lillard'ı takas etmek zorunda kalmaya karar verirse, Boston'ın Jaylen Brown'ı da içerecek güçlü bir teklif yapmak için oldukça iyi bir konumda olacağını düşünüyorum. Yani, Jaylen'ı öylesine takas etmemek gerekir. Ancak bu iki oyuncudan biri müsait olursa, bunun için uzun ve sıkı bir şekilde düşünmeniz gerektiğini düşünüyorum."
Celtics'in, Lillard veya Beal gibi süperstar oyuncular için çekici bir paket oluşturacak parçalara sahip olmadığından ötürü, Brown'ı dahil etmesi şart olarak düşünülüyor.
Brown, 2020-21 sezonunda maç başına sayı (24.7), asist (3.4), şut yüzdesi (48.4) ve üç sayı yüzdesi (39.7) kategorilerinde kariyer rekorları kırmıştı.
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