04 Temmuz 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika transfer haberleri: Türk Telekom eski Fenerbahçeli Alex Perez'i kadrosuna kattı

Türk Telekom, Alex Perez'i kadrosuna kattı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika spor haberleri: Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Fenerbahçe Beko'da oynayan Meksikalı Alex Perez'i transfer etti.

Başkent ekibinin Twitter hesabından "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Meksikalı oyun kurucu Alex Perez, yeni sezonda Türk Telekom'da." paylaşımı yapıldı.

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