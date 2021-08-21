NBA’de 2021-2022 sezonu fikstürü açıklandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezonun fikstürü belli oldu. Buna göre 19 Ekim'de başlayacak sezon, 10 Nisan'da son bulacak.

NBA, 2021-22 sezonunun tam takvimini duyurdu.

19 Ekim'de start alacak olan 2021-22 normal sezon takvimi, "75. Yıldönümü Sezonu" için NBA tarihine saygı duruşunda bulunacak.

Lig, birkaç hafta önce ulusal televizyonda açılış günü ve Noel Günü'nde oynanacak maçları paylaşmıştı.

19 Ekim'deki açılış gecesinde son şampiyon Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i ağırlayacak ve ardından Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'a ev sahipliği yapacak.

25 Aralık'ta (Noel) oynanması planlanan beş maç arasında ise, Trae Young ve Atlanta Hawks, New York Knicks ile tekrar karşılaşmak için Madison Square Garden'a dönecek.

SEZONDA DİKKAT ÇEKEN TARİHLER!

İşte diğer takımların takvimlerindeki birçok önemli tarih:

20 Ekim: Tampa Bay'deki Toronto Raptors, COVID-19 salgınının başlamasından bu yana Kanada'daki ilk iç saha maçı için geçici olarak eve dönecek ve Washington Wizards'ı konuk edecek.

10 Kasım: Detroit Pistons ve 1 numaralı Draft seçimi Cade Cunningham, Houston Rockets ve 2 numaralı Draft seçimi Jalen Green ile karşı karşıya gelecekler.

30 Kasım: Brooklyn Nets ve New York Knicks ekipleri, 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez Doğu Konferansı'nda ilk dört sıra içinde bitirdikten sonra karşılaşacaklar.

3 Aralık: LA derbisi, Los Angeles Lakers'ın LA Clippers'a karşı oynanacak mücadelesiyle tekrar devam edecek. Clippers geçtiğimiz sezon oynadığı üç maçı da kazanmıştı.

3 Şubat: Kyle Lowry, Miami Heat'in bir üyesi olarak ilk kez Toronto'ya dönecek.

10 Şubat: Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns, zorlu 2021 Finalleri'nden bu yana ilk kez karşı karşıya gelecekler.

10 Nisan: Normal sezon sona erecek.

12-15 Nisan: Play-in turnuvası oynanacak.

16 Nisan: Playofflar başlayacak.

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