Anadolu Efes ABD'li guard Elijah Bryant'ı kadrosuna kattı!
Son EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Lacivert beyazlılar, ABD'li guard Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Anadolu Efes, kadrosuna guard takviyesi yaptı.
Lacivert - Beyazlılar, ABD'li guard Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
1995 doğumlu oyuncu 1.96 metre boyunda ve guard/kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor.
İlk profesyonel sezonunu İsrail'in Hapoel Eliat takımında geçiren Bryant, 2019-20 sezonu ile 2020-21 sezonunun mayıs ayına kadar Maccabi Playtika'da forma giydi.
NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks ile 13 Mayıs 2021'de kontrat imzalayan ABD'li oyuncu, geçen hafta bu takım ile yollarını ayırdı.
Elijah Bryant, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks formasıyla bir müsabakaya çıkarken, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ile 34 karşılaşmada görev yapıp, maç başına 9,8 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
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