21 Ağustos 2021, Cumartesi

BASKETBOL

NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo beyzbol takımından hisse aldı!

Antetokounmpo beyzbol takımından hisse aldı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

NBA'in yıldızlarından ve Milwaukee Bucks'ta forma giyen Giannis Antetokounmpo, beyzbol takımına hissedar oldu.

NBA'in yıldız isimlerinden Giannis Antetokounmpo, Milwaukee'in beyzbol takımına ortak oldu. Şehir ile bütünleşen Milwaukee Bucks'ın 26 yaşındaki süper yıldızı, Milwaukee Brewers'ın hisselerinden aldı.

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