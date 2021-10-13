13 Ekim 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Boston Celtics'te Covid-19 sayısı artıyor! Şimdi de Al Horford...

Boston Celtics’te Covid-19 sayısı artıyor! Şimdi de...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

NBA ekiplerinden Boston Celtics'te corona virüsü vakaları artıyor. Takımda Jaylen Brown'un ardından Al Horford'un da Covid-19 testi pozitif çıktı.

NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Boston Celtics'in deneyimli basketbolcusu Al Horford'un korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 35 yaşındaki oyuncunun Orlando Magic ile Miami Heat ile oynanacak hazırlık karşılaşmaları için götürülmediği ifade edildi.
Boston'da ayrıca Jaylen Brown'ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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