17 Ağustos 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA Yaz Ligi'nde Ömer Faruk Yurtseven'den 21 sayı!

NBA Yaz Ligi’nde Ömer Faruk Yurtseven şov yaptı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

NBA takımlarından Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Atlanta Hawks ile oynadıkları karşılaşmada 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve1 blokluk performans sergiledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde 5. maçına çıktı.

Hawks'a 94-90 kaybettikleri karşılaşmada ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan Ömer Faruk, 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi.

NBA Yaz Ligi'nde 5. maçında da göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Lakers'a karşı 27 sayı, 19 ribaunt, Warriors önünde 25 sayı, 8 ribaunt, Memphis Grizzlies karşısında 23 sayı, 11 ribaunt, Utah Jazz mücadelesinde 16 sayı, 11 ribauntla oynamıştı.

Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Şehmus Hazer ise New York Knicks'e 103-94 yenildikleri karşılaşmada 4 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.
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